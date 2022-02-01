

Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022 по футзалу

01.02.2022 21:58





На XII чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах завершился предпоследний поединок четвертьфинальной стадии, в котором определился соперник сборной Украины в 1/2 финала турнира.



За выход в финал континентального первенства «сине-желтые» 4 февраля сойдутся с командой России, которая обыграла футзалистов Грузии - 3:1.



Заключительную путевку в полуфинал розыгрыша сегодня в 21.00 по киевскому времени разыграют сборные Испании и Словакии. Лучшая команда этой пары встретится в 1/2 финала с действующим обладателем титула сборной Португалии.



Как сообщалось, накануне в 1/4 финала украинцы нанесли поражение команде Казахстана (5:3), а португальцы взяли верх над сборной Финляндии (3:2).



Напомним, матч за 3-е место и финал Евро-2022 состоятся 6 февраля.



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