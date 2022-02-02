

В Грузии зафиксировано 26 320 новых случаев коронавируса

02.02.2022 11:50





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведен 84 658 тестов, отсюда 59 912 на антигены и 31 746 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 26 320 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 226 444.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 1 февраля, дневной показатель положительности составляет 31.09%, за последние 14 дней – 23.40%, а за 7 дней - 26.38%.



За последние сутки выздоровели 9 555 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 030 065.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 44 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 15 060 человек.



Из выявленных за сутки 26 320 новых случаев коронавируса 12 804 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 2 190, в Имеретии – 3 689, в Квемо Картли – 1 581, в Шида Картли - 1 466, в Гурии – 439, в Самегрело и Земо Сванетии - 1 623, в Кахетии - 1 298, в Мцхета-Мтианети - 617, в Самцхе-Джавахети - 511, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 102.



На данном этапе в Грузии 181 293 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 522 человека, в том числе в Тбилиси – 2 268, в Аджарии - 778, в Имеретии – 1 126. Тяжелых пациентов – 1 062, в том числе в Тбилиси - 399, в Аджарии – 139, в Имеретии – 339. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 263 лица, в том числе в Тбилиси - 145, в Аджарии – 44, в Имеретии – 23.



В клинических гостиницах находится 2 041 человек, в том числе в Тбилиси – 1 193, в Аджарии - 599. На дому лечатся 173 730 человек.



В карантинном пространстве 34 человека, в том числе в Тбилиси – 33, в Аджарии – 1.



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