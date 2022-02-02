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Мэрия Тбилиси профинансирует обследования граждан с рассеянным склерозом
02.02.2022 11:55
Мэрия Тбилиси профинансирует дополнительные обследования для бенефициаров «Программы финансирования дорогостоящих медикаментов для граждан с диагнозом рассеянный склероз», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.
По его словам, мэрия Тбилиси начала «Программу финансирования дорогостоящих медикаментов для граждан с диагнозом рассеянный склероз» в 2020 году.
«С 2022 года мэрия Тбилиси также будет финансировать магнитно-резонансную томографию головного и/или позвоночника и спинного мозга для бенефициаров этой программы. Симптомы заболевания появляются в возрасте от 20 до 40 лет и становятся причиной нетравматической инвалидности в этой возрастной группе. Благодаря программе мэрии, у больных рассеянным склерозом появляется возможность не быть прикованными к кровати или инвалидной коляске, а заниматься повседневными делами и чувствовать себя полноценными членами общества», — заявил Каха Каладзе.
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