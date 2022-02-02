

Чхаидзе: Отмена «зеленых паспортов» повысит риск распространения ковида

02.02.2022 15:09





Глава Национальной группы технических консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе считает, что отмена «зеленых паспортов» повысит риск распространения ковида, особенно в помещениях.



Как заявил Чхаидзе на пресс-конференции в медиа-центре «Мтавари», то что «зеленый паспорт» был бессрочным для людей, инфицированных коронавирусом, с самого начала вызвала недовольство специалистов в данной области. Эта проблема стала еще более очевидной применительно к Омикрону:



«Исходя из сегодняшних реалий, запись о том, что если человек перенес вирус один раз, этого достаточно для защиты человека, более не соответствует действительности», — сказал Чхаидзе.



По его словам, также не верно полагаться на тест выявляющий антиген, поскольку в случае с Омикроном, если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, т.н. экспресс-тест очень часто дает отрицательный результат, когда на самом деле пациент инфицирован.



Он также сказал, что 72-часовой ПЦР-тест нельзя считать гарантией сегодняшней реальности, так как омикрон быстро распространяется и имеет относительно короткий инкубационный период:



«Следовательно, записи в «зеленом паспорте» не соответствовали текущим данным. Мы хотели изменить эти положения и адаптировать систему «зеленых паспортов» к сегодняшним реалиям. Такое решение приняли несколько стран Европы. Слишком много стран укрепили это направление и откликнулись на этот вызов. Многие страны оставили схему вакцинации по принципу «2+1». Это то, что сегодня считается самым безопасным подходом», — сказал Иване Чхаидзе.



По его словам, после полной отмены «зеленого паспорта» риск распространения инфекции внутри помещений будет выше. При этом Чхаидзе отмечает, что в Грузии по-прежнему сохраняется восходящая тенденция 6-й волны пандемии и уровень заражения очень высок. По его словам, вполне возможно, что росту заражений поспособствует и отмена «зеленого паспорта»:



«Не станет ли отмена этой системы демотиватором для людей, которые все-таки хотели пройти вакцинацию? Конечно, станет. Потому что популяризация вакцинации была одной из основных целей «зеленого паспорта». Если эта система не будет работать в стране, это еще больше снизит и без того низкий уровень вакцинации», — сказал Чхаидзе.



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