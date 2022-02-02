

Эпидемиологи ожидают роста случаев заражения «омикроном» в следующие 10 дней

02.02.2022 21:33





В следующие 7-10 дней в Грузии показатель инфицирования коронавирусом достигнет пика, после чего случаи начнут уменьшатся. Об этом заявил директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.



«В течение 7-10 дней Грузия достигнет максимума и затем начнется снижение случаев. В целом, вызванная «омикроном» волна очень короткая — возрастающий пик и затем снижение, поэтому мы говорим, что в первые десять дней февраля будут самые высокие показатели», — заявил Чхаидзе.



Специалист отметил, что вырос и составляет уже 15% показатель инфицирования коронавирусом среди детей. То есть из 10 тысяч инфицированных 1,5 тысячи составляют дети и подростки.



«Выходит, что каждый день заражаются по 3-4 тысячи детей», — отметил Чхаидзе.



Эпидемиолог Отар Чокошвили заявляет, что несмотря на легкое течение заболевания, к штамму «омикрон» стоит относиться внимательно.



«В некоторых случаях наблюдаются осложнения, летальные исходы. Мы должны быть внимательны, особенно в отношении тех людей, которые не вакцинированы и имеют разные риски, связанные с состоянием здоровья», — отметил Чокошвили.



За последние дни в Грузии рекордно увеличилось число заражающихся коронавирусом. При этом эпидемиологи говорят, что штамм «омикрон» уже стал доминантным и им заражены более 90% инфицированных. За минувшие сутки в Грузии выявили 26 320 новых случаев инфицирования – пока это самый высокий показатель за всю пандемию.



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