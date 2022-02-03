

В Грузии выявлено 23 664 новых случая коронавируса

03.02.2022 11:17





В Грузии выявлено 23 664 новых случая заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние сутки в стране выздоровели 8 326 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 42 пациента.



За последние сутки в стране было проведено 77 584 теста, в том числе 47 972 — с экспресс-тестом на антиген и 29 612 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 30,05%, за последние 14 дней — 24,27%, за последние семь дней — 27,36%.



Всего в Грузии выявлено 1 250 108 случаев заражения коронавирусом, из них 1 038 391 человек выздоровел, 15 102 человека скончались.



Всего было сделано 2 736 590 прививок, за день вакцинированы 5 411 человек.



В режиме карантина находятся 37 человек, под наблюдением в стационаре — 5 723 человека, в ковид-гостинице – 1 969 человек.



2 февраля в Грузии было выявлено 26 320 новых случаев коронавируса, 9 555 пациентов выздоровели, 44 умерли.





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