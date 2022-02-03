

Древние грузинские рукописи теперь можно увидеть на Google Arts & Culture

03.02.2022 16:26





Древние грузинские рукописи, включенные в реестр ЮНЕСКО «Память мира», теперь размешены на портале Google Arts & Culture. Об этом сообщает Национальный архив Грузии.



Google Arts & Culture дает онлайн-доступ к экспонатам из 1200 музеев, галерей и других организаций в 70 странах. Среди уникальных возможностей программы – увеличение масштаба до мельчайших деталей, поиск экспонатов по времени создания и цветовой гамме, виртуальные экскурсии по известным музеям и знакомство с мировыми достопримечательностями.



Посмотреть образцы из коллекции ЮНЕСКО «Память мира», куда включены и грузинские рукописи, можно по этой ссылке.



Грузинским рукописям, признанным ЮНЕСКО частью Всемирного документального наследия, на портале посвящена отдельная секция.



Также на портале выложена онлайн-лекция о грузинских рукописях — ее записала глава научного отдела Национального архива Кетеван Асатиани.



Древние грузинские рукописи были трижды внесены в реестра «Памяти мира» ЮНЕСКО в период с 2013 по 2017 годы. Это Атлас Вахушти Батонишвили и «Описание царства Грузинского» (1745), восемь древнегрузинских рукописей IX-XV века и Евангелие- Палимпсест (IX-X, XII-XIII, XIV века).



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





