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Габуния: Детям до 12 лет нужна другая доза вакцины, ведутся предварительные переговоры с производителями
03.02.2022 16:53
План на 2022 год, который сегодня рассмотрел Совет по иммунизации и должно рассмотреть правительство, также предусматривает вакцины для детей.
По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, детям до 12 лет нужны разные дозы вакцины, и с производителями ведутся переговоры.
«Это уже и так идет для детей старше 12 лет. Детям до 12 лет нужны разные дозы вакцины. Эта вакцина также включена в план, по этому поводу у нас ведутся предварительные переговоры с производителями. Меры стимулирования по-прежнему будут направлены на пожилое население. Существуют меры поощрения как для бустерных доз, так и для первой вакцинации. Пока этот компонент продолжается», — заявила Тамар Габуния.
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