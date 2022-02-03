

Гамкрелидзе: К июлю должны быть привиты 70% населения, если мы хотим остановить пандемию

03.02.2022 17:10





Планом иммунизации определено, что 70% населения должны быть привиты к июлю этого года, если мы хотим остановить пандемию, - об этом после заседания Совета по иммунизации заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, сегодня совет обсудил план иммунизации на 2022 год. Речь идет об усилении коммуникационной кампании, о программе поощрения иммунизации. Также в рамках плана акцент будет сделан на вакцинации «бустерной» дозой.



«Этим планом определено, что 70% населения должны быть привиты к июлю, то есть в первые 6 месяцев года, если мы хотим остановить пандемию, сдержать ее и выйти из пандемии с относительно меньшим ущербом, потому что как международное сообщество, так и все эксперты согласны с тем, что главный путь к завершению пандемии проходит через всеобщую иммунизацию.



Предложено несколько рекомендаций, касающихся усиления коммуникационных кампаний, вновь продолжения монетарного поощрения, донесения большей информации до населения и, самое главное, акцента на «бустеризацию», так как самым сильным фактором сдерживания «омикрона» на сегодняшний день является третья прививка, «омикрон» характеризуется относительно высоким показателем реинфицирования.

Многочисленные исследования показали, что защита от инфекции выше 80%, а также, конечно же, выше защита от госпитализации и смертности, если человек получил «бустерную» дозу. Исходя из этого, один из главных компонентов плана — больше акцента на «бустере»», — сказал Амиран Гамкрелидзе.





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