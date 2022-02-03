

С начала пандемии до 1 января коронавирусом заразились 10 687 беременных женщин

03.02.2022 19:18





С начала пандемии Covid-19 до 1 января 2022 года в Грузии заразились 10 687 беременных женщин. Об этом говорится в отчете Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья за 2020-2021 годы.



Доля подтвержденных случаев согласно региону проживания беременных высока в Тбилиси, Имерети и Аджарии.



«С начала пандемии Covid-19 до 1 января 2022 года в Грузии под антенатальным наблюдением находилась 129 341 беременная женщина. В 2020 году - 66 359 и в 2021 году - 62 982.



Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 у беременных составляет 10 687. Процентный показатель инфицирования беременных женщин составляет 8,2%. Из них 3362 - в 2020 году и 7326 - в 2021 году.



Наибольшая доля подтвержденных случаев среди беременных приходится на возрастную группу 25–29 лет. Доля подтвержденных случаев в соответствии с регионом проживания беременных высока в Тбилиси, Имерети и Аджарии.



Вместе с повышением возраста среди беременных растет процентный показатель вакцинации, как привитых хотя бы одной дозой, так и полностью вакцинированных», — говорится в отчете.



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