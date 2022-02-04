Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии выявлено 22 263 новых случая коронавируса


04.02.2022   11:11


В Грузии выявлено 22 263 новых случая инфицирования коронавирусом. Информация об этом была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние сутки в стране выздоровели 15 575 человек, скончались 39 пациентов.

Кроме того, за последние сутки в стране было проведено 73 821 тест, в том числе 46 355 — экспресс-тестов на антиген и 27 466 — ПЦР-тестов.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 30,16%, за последние 14 дней — 25,24%, за последние семь дней — 27,87%.

Всего в Грузии выявлено 1 272 371 случая заражения коронавирусом, из которых 1 053 966 человек выздоровели, 15 141 скончался.

Всего было проведено 2 742 134 прививки, за день вакцинированы 4 959 человек.

В режиме карантина находятся 42 человека, под наблюдением врачей в стационарах — 5 808, в ковид-гостиницах — 1 958 человек.

3 февраля в Грузии было выявлено 23 664 новый случаев коронавируса, 8 326 пациентов выздоровели, 42 скончались.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна