

В Грузии выявлено 22 263 новых случая коронавируса

04.02.2022 11:11





В Грузии выявлено 22 263 новых случая инфицирования коронавирусом. Информация об этом была обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние сутки в стране выздоровели 15 575 человек, скончались 39 пациентов.



Кроме того, за последние сутки в стране было проведено 73 821 тест, в том числе 46 355 — экспресс-тестов на антиген и 27 466 — ПЦР-тестов.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 30,16%, за последние 14 дней — 25,24%, за последние семь дней — 27,87%.



Всего в Грузии выявлено 1 272 371 случая заражения коронавирусом, из которых 1 053 966 человек выздоровели, 15 141 скончался.



Всего было проведено 2 742 134 прививки, за день вакцинированы 4 959 человек.



В режиме карантина находятся 42 человека, под наблюдением врачей в стационарах — 5 808, в ковид-гостиницах — 1 958 человек.



3 февраля в Грузии было выявлено 23 664 новый случаев коронавируса, 8 326 пациентов выздоровели, 42 скончались.





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