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Морис Квителашвили – четвертый после первого выступления
04.02.2022 11:38
Зимнюю Олимпиаду в Пекине открыл один из грузинских спортсменов Морис Квителашвили. Морис чисто выполнил короткую программу и в итоге заслужил от жюри 92,37 балла.
Этого оказалось достаточно, чтобы занять четвертую позицию и продолжить борьбу за медаль. Морис выступит со свободной программой 7 февраля.
Сегодня же выступят две пары — Мария Казакова и Георгий Ревия в ритмичных танцах, Лука Берулава и Карина Сафина в спортивных танцах.
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