

Морис Квителашвили – четвертый после первого выступления

04.02.2022 11:38





Зимнюю Олимпиаду в Пекине открыл один из грузинских спортсменов Морис Квителашвили. Морис чисто выполнил короткую программу и в итоге заслужил от жюри 92,37 балла.



Этого оказалось достаточно, чтобы занять четвертую позицию и продолжить борьбу за медаль. Морис выступит со свободной программой 7 февраля.



Сегодня же выступят две пары — Мария Казакова и Георгий Ревия в ритмичных танцах, Лука Берулава и Карина Сафина в спортивных танцах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





