

Олимпиада: Грузия идет на 7-м месте в рамках командного турнира фигуристов

04.02.2022 14:12





После трех видов программы сборная Грузии занимает седьмое место в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.



По итогам короткой программы в мужском одиночном катании Морис Квителашвили занял четвертое место (92,37 балла).



В ритм-танце у танцевальных дуэтов выступающие за Грузию Мария Казакова и Георгий Ревия показали восьмой результат (64,60 балла).



Шестое место заняли Карина Сафина и Лука Берулава в короткой программе соревнований спортивных пар (64,79 балла)



Турнирная таблица после первого дня:



1. США — 28 очков



2. Россия — 26



3. Китай — 21



4. Япония — 20



5. Италия — 18



6. Канада — 16



7. Грузия — 15



8. Чехия — 12



9. Украина — 4



10. Германия — 3



На 6 февраля запланированы короткая программа среди женщин и произвольная – среди мужчин. 7 февраля пройдут произвольные прокаты у спортивных, танцевальных пар, а также среди женщин.



Сборная Грузии на Олимпиаде представлена девятью спортсменами в трех видах спорта: в фигурному катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, в горнолыжном спорте – Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте – Саба Кумариташвили.



Саба Кумариташвили: на Олимпиаде буду выступать и за погибшего родственника



Грузинский саночник Саба Кумариташвили на Олимпиаде в Пекине будет выступать не только за себя, но и за своего родственника Нодара Кумариташвили, который погиб 12 лет назад во время тренировочного заезда в день старта Игр в канадском Ванкувере. Об этом Саба Кумариташвили рассказал агентству ТАСС.



Трагедия случилась на последнем вираже, в который спортсмены входили на скорости более 140 км/час. 21-летний Нодар Кумариташвили не справился на этом участке с управлением саней и вылетел с трассы, после чего ударился в бетонный столб. Врачи пытались вернуть спортсмена к жизни, но все попытки оказались безуспешными.



Саба Кумариташвили – двоюродный племянник погибшего.



«Я начал заниматься санным спортом на следующий год после того, как погиб Нодари. Я никогда не ощущал страха на трассе, несмотря на ту трагедию. Наоборот, я с самого начала хотел попасть в состав сборной, и когда выйду на старт Олимпиады, то буду выступать там и за себя, и за погибшего Нодари. Я практически всегда вспоминаю о нем перед стартом, это происходит неосознанно», – сказал он.



«Почему я занимаюсь санным спортом? Наша семья развивает в Грузии этот вид спорта очень много лет. Отец моего деда был основателем санного спорта в республике, который стал нашим семейным делом. А дед как-то взял и посадил меня в санки, хотя до этого я и не знал, как на них кататься», – заявил Саба.



Кумариташвили признался, что не ждет от себя в Пекине больших достижений.



«Для меня это будет первая Олимпиада, я пока не обладаю большим соревновательным опытом. Каких-то больших ожиданий у меня нет от этих Игр, главное, выступить здесь. И я всегда чувствую поддержку от своих великих коллег, они ко мне очень хорошо относятся, дают ценные советы», – добавил 21-летний спортсмен.



Сборная Грузии на Олимпиаде представлена девятью спортсменами в трех видах спорта: в фигурному катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, в горнолыжном спорте – Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте – Саба Кумариташвили.



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