

Кого коснутся субсидии на электроэнергию и воду

04.02.2022 14:26





Государство субсидирует платежи за потребленную электроэнергию социально незащищенным семьям с рейтинговыми баллами 70 000 или менее. Эта помощь будет оказана зарегистрированным в Тбилиси социально незащищенным семьям, имеющим 70 000 рейтинговых баллов.



Кроме того, государство будет субсидировать не более 200 кВтч потребляемой электроэнергии в месяц, в размере 3,5 тетри за 1 кВтч, для социально незащищенных семей, зарегистрированных на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, рейтинг которых составляет от 70 000 до 150 000, за исключением социально незащищенных семей, зарегистрированных в Тбилиси.



Субсидии также будут предоставлены семьям, зарегистрированным в Единой базе данных социально незащищенных семей с 1 апреля 2022 года по 31 октября 2022 года, с рейтинговыми баллами от 70 000 до 150 000 и проживающим согласно базе данных в Тбилиси. Субсидия не распространяется на тех абонентов, которые пользуются льготами, предусмотренными постановлением «О возмещении ежемесячной платы за электроэнергию, потребленную абонентами в высокогорных поселениях».



Кроме того, с января 2022 года по декабрь 2022 года семьи, зарегистрированные с рейтинговым баллом 70 000 и менее и проживающие в Тбилиси, Рустави или Мцхете, получат субсидию на питьевую воду в размере не более 100 лари.



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