

Грузинский врач назвал неотъемлемый симптом омикрон-штамма коронавируса

04.02.2022 15:28





Боль в горле считается одним из основных и неотъемлемых симптомов омикрон-штамма коронавируса. Вирусная ангина проходит через определенное время и не требует особых консультаций врача. Об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» сообщил оториноларинголог Михаил Худжадзе.



«Штамм «омикрон» чаще бьет по верхним дыхательным путям – это носоглотка, гортань, трахея. Как правило, он не доходит до легких и это очень хорошо. Но есть боль в верхних дыхательных путях, и неприятные ощущенья могут остаться и после завершения изоляции», — заявил Худжадзе, добавив, что часто у пациентов с омикрон-штаммом коронавируса встречается и спазматический кашель.



На вопрос, как различить вирусную ангину от бактериальной, врач отметил, что в случае «омикрона» заболевание начинается внезапно с носа и постепенно опускается вниз до гортани. При этом температуры у пациента может не быть вообще. В случае бактериальной ангины повышенная температура – главный симптом, а анализ крови указывает на наличие инфекции.



Как разъяснил врач, боль в горле и кашель при ковиде объясняются тем, что «омикрон» воздействует на расположенные в слизистой рецепторы.



«Как правило это вызывает боль, ощущенье сухости в горле и ощущенье того, что вы задыхаетесь, но этого не произойдет», — отметил Худжадзе.



Он также призвал не злоупотреблять народными средствами при лечении на дому и даже в случае полоскания горла содой соблюдать пропорции. Сам врач рекомендовал для полоскания также использовать раствор из 1% перекиси водорода, желательно с глицерином. Он добавил, что готовая смесь продается в аптеках и полоскать ею горло можно по 5-6 раз в день.



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