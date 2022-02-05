

В Грузии зафиксировано 23 134 новых случая коронавируса

05.02.2022 11:15





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 76 205 тестов, отсюда 48 711 на антигены и 27 494 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 23 134 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 295 505.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 4 февраля, дневной показатель положительности составляет 30.36%, за последние 14 дней – 26.16%, а за 7 дней - 29.28%.



За последние сутки выздоровели 17 594 лица, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 071 560.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 33 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 15 174 человека.



Из выявленных за сутки 23 134 новых случая коронавируса 10 667 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 2 207, в Имеретии – 3 566, в Квемо Картли – 1 379, в Шида Картли - 1 050, в Гурии – 572, в Самегрело и Земо Сванетии - 1 611, в Кахетии - 1 014, в Мцхета-Мтианети - 497, в Самцхе-Джавахети - 449, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 122.



На данном этапе в Грузии 208 745 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 840 человек, в том числе в Тбилиси - 2 347, в Аджарии - 813, в Имеретии – 1 234. Тяжелых пациентов – 1 151, в том числе в Тбилиси - 450, в Аджарии – 146, в Имеретии – 361. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 278 лиц, в том числе в Тбилиси - 159, в Аджарии – 44, в Имеретии – 27.



В клинических гостиницах находится 1 954 человека, в том числе в Тбилиси – 1 203, в Аджарии - 549. На дому лечатся 200 951 человек.



В карантинном пространстве 51 человек, в том числе в Тбилиси – 48, в Аджарии – 3.



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