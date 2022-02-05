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672 из 2085 публичных и 217 частных школ находятся полностью на дистанционном обучении
05.02.2022 11:17
На данном этапе 672 из 2085 публичных и 217 частных школ в масштабе страны находятся полностью на дистанционном обучении. Об этом сообщает Министерство образования и науки Грузии.
По данным ведомства, желание вести обучение в дистанционном формате изъявили 146 педагогов из группы риска.
«Чтобы предотвратить внутреннее распространение коронавируса, школы действуют в соответствии с рекомендациями по здравоохранению и отдельный класс или школа сразу же переходят на дистанционное обучение. Именно с учетом рекомендации эпидемиологов, на данном этапе в масштабе страны из 2085 публичных и 217 частных школ полностью на дистанционном обучении 672 школы. Что касается педагогов, то 146 учителей из группы риска изъявили желание вести обучение в дистанционном формате.
За последнюю неделю в масштабе Грузии коронавирус подтвердился у 5,8% учителей и 2,1% учащихся. На данный момент вакцинированы 73,6% учителей и представителей администрации школ», — говорится в информации.
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