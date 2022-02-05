

Омикрон-штамм коронавируса – ответы врачей на часто задаваемые вопросы

05.02.2022 15:36





На фоне увеличения темпов распространения коронавируса крупнейшая в Грузии сеть клиник «Эвекс» публикует ответы на часто задаваемые вопросы пациентов.



Как отличить «омикрон» от сезонного гриппа?



Симптомы омикрон-штамма коронавируса и сезонного гриппа схожие – температура, насморк, слабость, кашель, боль в горле, головная боль, боль в мышцах, утомляемость. Различить их можно только с помощью лабораторных исследований, уверяют медики.



Через сколько дней после появления симптомов нужно проводить тест на ковид?



Тест на коронавирус лучше сделать через 2-3 дня после появленич симптомов (насморк, слабость, температура, кашель, боль в горле и так далее).



Какие бывают у «омикрона» симптомы?



Для «омикрона», в основном, характерны такие симптомы, как температура, насморк, слабость, кашель, боль в горле, головная боль, боль в мышцах, усталость, рвота, тошнота, диарея, потеря обоняния и вкуса.



Что делать, если пациент контактировал с инфицированным или же имеет симптомы ковида, но при этом его тест отрицательный?



Пациент должен оставаться в изоляции, поскольку симптомы могут быть из-за других вирусных заболеваний, которые также заразны. В случае тяжелых респираторных заболеваний, которые могут вызвать дыхательную недостаточность, желательно вызвать скорую помощь.



Как понять, что состояние инфицированного «омикроном» ухудшилось и ему необходима госпитализация?



Чаще всего причиной для госпитализации становится острая дыхательная недостаточность и такие симптомы, как затрудненное дыхание, одышка, сердцебиение более 100 ударов в минуту, сатурация ниже 93%. Могут обостриться существующие хронические заболевания, что также может стать причиной госпитализации.



Могут ли возникнуть осложнения у пациентов с «омикроном», прошедших вакцинацию?



Последние статистические данные показывают, что среди вакцинированных двумя дозами лиц осложнения бывают редко. Лица, получившие бустер-дозу, более защищены от госпитализации. Среди вакцинированных пациентов тяжелая форма заболевания развивается в единичных случаях.



Как протекает коронавирус у детей?



Заболеть коронавирусом могут дети любого возраста. Заболевание, в основном, протекает легко. У детей могут появиться такие симптомы, как температура, кашель и одышка, боль в мышцах и горле, ринорея, головная боль, тошнота, рвота, диарея, потеря обоняния или вкуса. Около 16-17% лабораторно подтвержденных случаев приходится на детей.



Осложнением считается: постоянная температура в течение 4-6 дней, боль в животе, тошнота, диарея, сыпь, конъюнктивит, головная боль, потеря сознания, респираторные симптомы, боль в горле, мышцах, отеки рук или ног.



Через какое время после «омикрона» можно вакцинироваться?



Вакцинироваться можно спустя 30 дней после заболевания «омикроном».



Как управлять коронавирусом в домашних условиях?



В случае температуры выше 38 градусов нужно принять жаропонижающее средство, а в случае боли горла или других нетяжелых симптомов – принимать медикаменты, назначенные врачом.



Нельзя прекращать прием медикаментов, которые пациент пьет при хронических заболеваниях.



Нельзя принимать антибиотики и антикоагулянты (противотромбозные медикаменты) без назначения. Это опасно для здоровья и может привести к возникновению кровотечения.



Пациенту не обязательно знать, каким именно штаммом коронавируса он инфицирован, поскольку эта информация не меняет стратегию лечения.



Каковы правила изоляции?



Для бессимптомных больных или пациентов с легкой формой ковида карантин длится восемь дней. После прекращения всех симптомов должно пройти 24 часа



В течение пяти дней после завершения изоляции необходимо постоянно носить маску



Для средних и тяжелых пациентов карантин длится 10 дней. При этом прекращать изоляцию можно только, если пациент чувствовал себя хорошо в течение 24 часов по истечению 10-дневного периода. В течение пяти дней после завершения изоляции строго рекомендовано носить маску.



Решение о завершении изоляции, исходя из состояния здоровья пациента принимает семейный врач.



Лица, контактировавшие с заболевшими, могут не находиться в карантине, однако обязаны носить маску в течение десяти дней. Это, в том числе, касается вакцинированных и переболевших.



Строго восемь дней в карантине должны находиться и носить маску в течение 9-12 дней невакцинированные, а также лица, которым сделали вторую дозу вакцины недавно, в течение 1-14 дней, или же, наоборот, давно – сделавшие вторую прививку 90 дней и не получившие бустер. Эти правила также распространяется на граждан, которые болели коронавирусом более 60 дней назад.



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