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Из парка дворца Дадиани украли бронзовую скульптуру


05.02.2022   18:37


В Зугдиди в парке дворца Дадиани украли бронзовую скульптуру.

По словам администрации музея, пропажу сотрудники обнаружили во время утреннего обхода территории.

Полиция проводит следственные действия.

«Статуя представляет собой бронзовую всадницу — «Колхиш Нана», автором которой является скульптор Джумбер Джикия», — рассказала представитель музея дворца дадиани Нана Хубуа.

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