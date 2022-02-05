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Из парка дворца Дадиани украли бронзовую скульптуру
05.02.2022 18:37
В Зугдиди в парке дворца Дадиани украли бронзовую скульптуру.
По словам администрации музея, пропажу сотрудники обнаружили во время утреннего обхода территории.
Полиция проводит следственные действия.
«Статуя представляет собой бронзовую всадницу — «Колхиш Нана», автором которой является скульптор Джумбер Джикия», — рассказала представитель музея дворца дадиани Нана Хубуа.
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