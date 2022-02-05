

Из парка дворца Дадиани украли бронзовую скульптуру

05.02.2022 18:37





В Зугдиди в парке дворца Дадиани украли бронзовую скульптуру.



По словам администрации музея, пропажу сотрудники обнаружили во время утреннего обхода территории.



Полиция проводит следственные действия.



«Статуя представляет собой бронзовую всадницу — «Колхиш Нана», автором которой является скульптор Джумбер Джикия», — рассказала представитель музея дворца дадиани Нана Хубуа.





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