|
|
|
Грузинские фигуристы на шестом месте завершили выступление на Олимпиаде
06.02.2022 10:56
Сегодня на Олимпиаде в Пекине возобновились стартовавшие 4 февраля командные соревнования по фигурному катанию. В первый день соревнований от сборной Грузии среди мужчин с короткой программой выступили Морис Квителашвили, в ритмичных танцах Ревия-Казакова, а в спортивных танцах Сафина-Берулава. После их выступления наша команда оказалась на 6 месте в общем зачете.
Для участия в произвольной программе и продолжения борьбы грузинам нужно было попасть в пятерку лучших. Многое зависело от выступления Анастасии Губановой 6 февраля. В женском индивидуальном первенстве она приложила максимум усилий для достижения цели, красиво и безошибочно откатала программу и получила от судей 67,56 балла. Среди женщин Анастасия заняла четвертое место и добавила в общий актив грузинской команды 7 очков.
Прямыми конкурентами грузин были Канада и Италия. Канада выступила лучше нас, Италия — нет, хотя в итоге равное количество очков — 22:22 набрали команды Грузии и Китая. Именно между этими двумя командами и решалось, какая из них займет пятое место и перейдет в финал.
Для этого потребовалось пересчитать дополнительные параметры, по результатам чего Китай с 16 очками занял 5 место и получил право участия в произвольной программе, а грузинская команда набрала 14 баллов и соответственно оказалась на 6 позиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна