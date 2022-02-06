

В Грузии зафиксировано 19 098 новых случаев коронавируса

06.02.2022 12:19





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 52 362 тестов, отсюда 29 383 на антигены и 29 383 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 19 098 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 314 603.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 5 февраля, дневной показатель положительности составляет 36.47%, за последние 14 дней – 30.65%, а за 7 дней - 27.00%.



За последние сутки выздоровело 17 531 лицо, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 089 091.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 38 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 15 212 человек.



Из выявленных за сутки 19 098 новых случаев коронавируса 9 295 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 1 456, в Имеретии – 2 988, в Квемо Картли – 1 008, в Шида Картли - 1 147, в Гурии – 417, в Самегрело и Земо Сванетии - 1 233, в Кахетии - 828, в Мцхета-Мтианети - 336, в Самцхе-Джавахети - 318, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 72.



На данном этапе в Грузии 210 274 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 850 человек, в том числе в Тбилиси - 2 354, в Аджарии - 781, в Имеретии – 1 246. Тяжелых пациентов – 1 146, в том числе в Тбилиси - 447, в Аджарии – 150, в Имеретии – 352. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 282 лиц, в том числе в Тбилиси - 162, в Аджарии – 42, в Имеретии – 29.



В клинических гостиницах находится 1 962 человека, в том числе в Тбилиси – 1 174, в Аджарии - 569. На дому лечатся 202 462 человека.



В карантинном пространстве 42 человека, в том числе в Тбилиси – 39, в Аджарии – 3.



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