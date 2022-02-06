

Из церкви в Тбилиси украли башмачок Спиридона Тримифунтского

06.02.2022 14:38





Вышитый позолотой башмачок Спиридона Тримифунтского украден из храма на окраине Тбилиси. Об этом говорится в сообщении на странице церкви в Facebook.



«Произошел прискорбнейший факт. 13 января из часовни имени святого Спиридона Тримифунтского, расположенной в 10-м квартале верхнего плато Варкетили, пропала (была украдена), огромная для каждого из нас святыня – башмачок Спиридона Тримифунтского», — говорится в сообщении.



В церкви выразили надежду, что человек, «совершивший такой поступок» проявит добросовестность и вернет башмачок. Настоятель храма воздерживается уличать в краже кого бы то ни было. В беседе с журналистами он сообщил, что о факте они не заявляли в полицию.



По данным телеканала «Пирвели», это уже третий факт кражи, произошедший в варкетильской церкви за последний месяц. Ранее из часовни пропали колокол и ящик для пожертвований.



Спиридон Тримифунтский жил в III—IV вв., был епископом на Кипре и, по церковному преданию, совершил множество чудес как при жизни, так и после кончины. Мощи Спиридона Тримифунтского хранятся в Греции на острове Корфу. Раз в год их «переобувают», а башмачки дарят церквям, освященным в честь святого. В очереди на реликвию с острова Корфу всегда стоят несколько стран.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





