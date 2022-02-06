

Саба Кумариташвили: Олимпиада в Пекине очень важна для моего развития

06.02.2022 14:41









Прадед Сабы, Алеко Кумариташвили, был одним из основателей санного спорта в Грузии 60 лет назад, а дед Сабы Феликс Кумариташвили был успешным саночником в Грузии в период СССР, а с середины 1990 - х до своей смерти был тренером - несколько лет работал главным тренером сборной Франции, а потом более 20 лет был наставником сборной Грузии. Отец Сабы ,Владимир Кумариташвили, также был саночником в 1980- начале 1990- х годов. В настоящее время проживающий в Бакуриани В.Кумариташвили является президентом Федерации санного спорта Грузии.



Находясь в Пекине на зимних Олимпийских играх, автору этих строк удалось побеседовать с Сабой. Несмотря на плотный график тренировок и подготовки к выступлениям, он нашел для меня десять драгоценных минут .



- Саба, в Пекине вы оказались в центре внимания журналистов и специалистов?



- Я понимаю их, особенно журналистов, которые хотят как можно интереснее делать свою работу, беседовать, брать интервью у тех спортсменов, которые по разным причинам будут интересны для поклонников спорта. Отлично понимаю,что интерес ко мне продиктован во многом тем, что я родственник Нодара Кумариташвили, тем что я представитель спортивной династии .



В последний год я привык к такому повышенному интересу СМИ, так было во время квалификационных турниров до Олимпиады в Пекине, так и в ходе Олимпиады. Здесь довелось дать интервью журналистам разных стран, рассказать о своей карьере, о деде и прадеде, о Нодаре.



- От вашего отца я знаю что вы сперва занимались хоккеем с шайбой, потом же стали заниматься санным спортом?



- Да,все верно, сперва в Бакуриани я играл с ребятами в хоккей с шайбой, это было очень интересно, потом пробовал себя в сноуборде. В 2010 году, уже после гибели Нодара в Канаде, я стал заниматься санным спортом. Мне было десять лет, отец с пониманием отнесся к моему выбору и решению, он и дед Феликс сыграли большую роль в моем спортивном и человеческом развитии



Из- за отсутствия соответствующей инфраструктуры в Грузии я тренировался в основном на санной трассе в Сигулде, в Латвии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сотрудников этой трассы в Латвии, Федерацию санного спорта Латвии, всех тех, кто уделяет мне там большое внимание и оказывает помощь. Особенно интенсивным для меня был прошлый год, год проведения квалификационных турниров к Олимпиаде в Пекине. В ноябре 2021 года я был на представительном турнире в Пекине, выступал здесь и опробовал трассу.



Выступление на Олимпиаде в Китае для меня очень важно в плане моего спортивного развития, я же понимаю,что мне нужно очень много трудиться ,чтобы улучшить показатели и более поздний успешно выступать на международных турнирах, чтобы готовиться к следующей Олимпиаде. Игры в Китае имеют для меня огромное значение для получения опыта в условиях сильнейшей конкуренции.



Это пригодится мне как действующему спортсмену, а потом - после завершения карьеры - как тренеру. Я хочу, чтобы санный спорт стал более популярным в Грузии, чтобы в Бакуриани создали трассу и чтобы сотни детей смогли заняться санным спортом.



После беседы с Сабой автор этих строк связался по интернету с находящимися в Грузии его отцом Владимиром Кумариташвили . Он сказал: "Рад, что Саба завоевал право выступать на Олимпиаде в Китае, это результат большого труда. Сам факт его попадания на Игры в Китай и его выступление важно не только для него, но и для развития санного спорта в Грузии. Моя мечта и задача - добиться создания санной трассы в Бакуриани, как минимум хотя бы трассы для детей, чтобы как можно больше детей смогли бы заниматься санным спортом. Сейчас в среднем 25 детей в Бакуриани занимаются санным спортом, тренировки проводим в основном за рубежом - в Украине, на базе в городе Кременец, большое спасибо коллегам из Украины за внимание и поддержку в процессе подготовки саночников. Особое спасибо Федерации санного спорта Латвии и работникам трассы в Сигулде за то, что уже несколько десятилетий они помогают нам в проведении сборов наших саночников в Сигулде. Надеюсь, чтобы в ближайшие годы в Бакуриани будет создана санная трасса и это позволить развивать в Грузии санный спорт".



В заключение беседы В.Кумариташвили поблагодарил Национальный Олимпийский Комитет Грузии, министерство культуры и спорта страны и Международную федерацию санного спорта во главе с ее президентом Эйнарсом Фогелисом за поддержку санного спорта Грузии и возглавляемой им Федерации.



5 февраля на трассе в Яньцине состоялся дебют Сабы на Олимпиаде, по итогам двух заездов занял 31 место, сегодня вечером он вновь выступит на этой трассе в двух заездах.



Тенгиз Пачкория из Пекина специально для "Грузия Online" На проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх в соревнованиях по санному спорту Грузию представлял 21-летний саночник Саба Кумариташвили. В столице Китая и в Яньцине, где проводятся соревнования по санному спорту, журналисты и специалисты разных стран проявляют очень большой интерес к Сабе. Это, конечно, вызвано тем, что он является представителем знаменитой династии саночников и тем, что он является родственником саночника Нодара Кумариташвили, трагически погибшего а 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере во время тренировочного заезда.Прадед Сабы, Алеко Кумариташвили, был одним из основателей санного спорта в Грузии 60 лет назад, а дед Сабы Феликс Кумариташвили был успешным саночником в Грузии в период СССР, а с середины 1990 - х до своей смерти был тренером - несколько лет работал главным тренером сборной Франции, а потом более 20 лет был наставником сборной Грузии. Отец Сабы ,Владимир Кумариташвили, также был саночником в 1980- начале 1990- х годов. В настоящее время проживающий в Бакуриани В.Кумариташвили является президентом Федерации санного спорта Грузии.Находясь в Пекине на зимних Олимпийских играх, автору этих строк удалось побеседовать с Сабой. Несмотря на плотный график тренировок и подготовки к выступлениям, он нашел для меня десять драгоценных минут .- Я понимаю их, особенно журналистов, которые хотят как можно интереснее делать свою работу, беседовать, брать интервью у тех спортсменов, которые по разным причинам будут интересны для поклонников спорта. Отлично понимаю,что интерес ко мне продиктован во многом тем, что я родственник Нодара Кумариташвили, тем что я представитель спортивной династии .В последний год я привык к такому повышенному интересу СМИ, так было во время квалификационных турниров до Олимпиады в Пекине, так и в ходе Олимпиады. Здесь довелось дать интервью журналистам разных стран, рассказать о своей карьере, о деде и прадеде, о Нодаре.- Да,все верно, сперва в Бакуриани я играл с ребятами в хоккей с шайбой, это было очень интересно, потом пробовал себя в сноуборде. В 2010 году, уже после гибели Нодара в Канаде, я стал заниматься санным спортом. Мне было десять лет, отец с пониманием отнесся к моему выбору и решению, он и дед Феликс сыграли большую роль в моем спортивном и человеческом развитииИз- за отсутствия соответствующей инфраструктуры в Грузии я тренировался в основном на санной трассе в Сигулде, в Латвии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сотрудников этой трассы в Латвии, Федерацию санного спорта Латвии, всех тех, кто уделяет мне там большое внимание и оказывает помощь. Особенно интенсивным для меня был прошлый год, год проведения квалификационных турниров к Олимпиаде в Пекине. В ноябре 2021 года я был на представительном турнире в Пекине, выступал здесь и опробовал трассу.Выступление на Олимпиаде в Китае для меня очень важно в плане моего спортивного развития, я же понимаю,что мне нужно очень много трудиться ,чтобы улучшить показатели и более поздний успешно выступать на международных турнирах, чтобы готовиться к следующей Олимпиаде. Игры в Китае имеют для меня огромное значение для получения опыта в условиях сильнейшей конкуренции.Это пригодится мне как действующему спортсмену, а потом - после завершения карьеры - как тренеру. Я хочу, чтобы санный спорт стал более популярным в Грузии, чтобы в Бакуриани создали трассу и чтобы сотни детей смогли заняться санным спортом.После беседы с Сабой автор этих строк связался по интернету с находящимися в Грузии его отцом Владимиром Кумариташвили . Он сказал: "Рад, что Саба завоевал право выступать на Олимпиаде в Китае, это результат большого труда. Сам факт его попадания на Игры в Китай и его выступление важно не только для него, но и для развития санного спорта в Грузии. Моя мечта и задача - добиться создания санной трассы в Бакуриани, как минимум хотя бы трассы для детей, чтобы как можно больше детей смогли бы заниматься санным спортом. Сейчас в среднем 25 детей в Бакуриани занимаются санным спортом, тренировки проводим в основном за рубежом - в Украине, на базе в городе Кременец, большое спасибо коллегам из Украины за внимание и поддержку в процессе подготовки саночников. Особое спасибо Федерации санного спорта Латвии и работникам трассы в Сигулде за то, что уже несколько десятилетий они помогают нам в проведении сборов наших саночников в Сигулде. Надеюсь, чтобы в ближайшие годы в Бакуриани будет создана санная трасса и это позволить развивать в Грузии санный спорт".В заключение беседы В.Кумариташвили поблагодарил Национальный Олимпийский Комитет Грузии, министерство культуры и спорта страны и Международную федерацию санного спорта во главе с ее президентом Эйнарсом Фогелисом за поддержку санного спорта Грузии и возглавляемой им Федерации.5 февраля на трассе в Яньцине состоялся дебют Сабы на Олимпиаде, по итогам двух заездов занял 31 место, сегодня вечером он вновь выступит на этой трассе в двух заездах.Тенгиз Пачкория из Пекина специально для "Грузия Online"



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