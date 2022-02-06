

В Тбилиси спасли ястреба-ягнятника, проглотившего канцелярский нож

06.02.2022 14:55

Новости-Грузия



В Тбилиси ветеринары спасли ягнятника, проглотившего канцелярский нож. Об этом сообщает неправительственная природоохранная организация Nature Conservation Georgia.



Крупную хищную птицу, которая не могла летать, нашел житель села Ничбиси Мцхетского муниципалитета. Гражданин обратился в Тбилисский зоопарк, после чего о факте проинформировали и Департамента экологического надзора Минприроды Грузии. Ягнятника привезли в зоопарк. Когда спустя пару дней птица немного привыкла к людям и успокоилась, были проведены все необходимые исследования.



«Оказалось, что ягнятник проглотил канцелярский нож, из-за чего потребовалось проведение достаточно сложной операции», — рассказали в НПО.



Провести операцию поручили команде столичной клиники «Ветекс». Она прошла успешно – канцелярский нож был извлечен из пищевода птицы.



Прооперированный ягнятник пройдет курс реабилитации в Тбилисском зоопарке, после чего будет возвращен в дикую природу.



Все расходы на лечение покрыла Nature Conservation Georgia. В НПО напоминают, что принимают пожертвования от граждан. Банковские реквизиты организации можно найти на ее странице в Facebook.



Ягнятник, также известный как бородач, имеет статус находящегося под угрозой исчезновения. Это очень крупная горная хищная птица из семейства ястребиных. Длина тела у нее составляет 95-120 см, масса 5-7 кг. Хищник может нападать на млекопитающих средней величины, но обычно питается падалью. В клинике «Ветекс» предполагают, что птица обитала в окрестностях мусорной свалки и именно там нашла канцелярский нож.



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