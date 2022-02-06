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Завершилась эвакуация отдыхающих с канатки Митарби в Бакуриани


06.02.2022   20:00


Эвакуация отдыхающих с канатной догори Митарби в Бакуриани завершилась.

Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Компании по развитию горных курортов Грузии, спасатели сняли с канатки 25 человек.

«Из-за падения напряжения канатная дорога Митарби временно отключилась. С минуты отключения на месте были мобилизованы все сотрудники спасательной службы, которые осуществляли безопасную эвакуацию отдыхающих с канатки. Спасательная операция завершилась успешно», - отмечается в информации компании.

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