

Завершилась эвакуация отдыхающих с канатки Митарби в Бакуриани

06.02.2022 20:00





Эвакуация отдыхающих с канатной догори Митарби в Бакуриани завершилась.



Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Компании по развитию горных курортов Грузии, спасатели сняли с канатки 25 человек.



«Из-за падения напряжения канатная дорога Митарби временно отключилась. С минуты отключения на месте были мобилизованы все сотрудники спасательной службы, которые осуществляли безопасную эвакуацию отдыхающих с канатки. Спасательная операция завершилась успешно», - отмечается в информации компании.



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