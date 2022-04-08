

Программа поощрения вакцинированных граждан продлится в Грузии до мая

08.04.2022 10:28





Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса, продлится в Грузии до конца апреля текущего года. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.



«Программа поощрения вакцинации от COVID-19 продлена до 31 апреля», — говорится в сообщении центра.



В рамках программы гражданам Грузии в возрасте 50 лет и старше выплачивают по 200 лари после первой дозы вакцины. Граждане из этой же возрастной группы, сделавшие бустер-дозу, получают 100 лари.



Чтобы перечислить деньги гражданам, не достигшим пенсионного возраста, социальное агентство Минздрава Грузии самостоятельно откроет им счета в банке «Либерти».



Зарегистрироваться на вакцинацию против коронавируса можно на сайте Минздрава или же, позвонив на «горячую линию» 1522. Также сделать прививку можно в порядке живой очереди, обратившись в любой центр вакцинации.



В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта 2021 года, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела в начале июля прошлого года.



По состоянию на 7 апреля полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 257 713 человек или 43,8% взрослого населения. С учетом тех, кто получил только одну дозу, количество привитых составляет 1 362 238 человек или 47,4% взрослого населения. Бустер-прививки сделали 240 272 гражданина.



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