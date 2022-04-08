

В Грузии зафиксировано 273 новых случая коронавируса

08.04.2022 11:27





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 20 782 теста, отсюда 18 761 на антигены и 2 021 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 273 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 650 981.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 7 апреля, дневной показатель положительности составляет 1.31%, за последние 14 дней – 2.2%, а за 7 дней - 1.82%.



За последние сутки выздоровели 577 лица, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 630 564.



За последние 24 часа в Грузии зафиксирован 1 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 16 766 человек.



Из выявленных за сутки 273 новых случаев коронавируса, 101 зафиксирован в Тбилиси, в Аджарии – 17, в Имеретии - 37, в Квемо Картли – 19, в Шида Картли - 21, в Гурии – 21, в Самегрело и Земо Сванетии - 17, в Кахетии - 21, в Мцхета-Мтианети - 6, в Самцхе-Джавахети - 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 7.



На данном этапе в Грузии 3 625 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 439 человек, в том числе в Тбилиси - 240, в Аджарии – 23, в Имеретии – 85. В реанимации 111 пациент, в том числе в Тбилиси - 71, в Аджарии – 15, в Имеретии – 9. На дому лечатся 3 186 человек.



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