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Грузинская школьница получила финансирование от Гарвардского университета
08.04.2022 13:34
Один из самых престижных вузов, Гарвардский университет (Harvard University), профинансирует обучение жительницы Тбилиси Нене Жвания. Об этом говорится в сообщении на странице Тбилисской физико-математической школы №42 имени академика И. Векуа в Facebook.
Администрация школы называет Нене одной из самых успешных своих учениц. 12-классница является обладательницей золотой и бронзовой медали национального турнира юных натуралистов, а также «серебра» турнира юных физиков.
«В Гарварде Нене получила финансирование на общую сумму в 340 тысяч долларов… Нене уже зачислена в Гарвард и начнет обучение со следующего года», — говорится в сообщении.
Гарвард был не единственным американским вузом, предложившим Жвания финансирование. Положительные ответы Нене пришли из колледжа Роджера Уильямса (RWU) и Корнелльского университета (Cornell University).
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