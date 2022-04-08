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В Грузии изымают партию Kinder Surprise из-за случаев заражения сальмонеллезом детей
08.04.2022 22:38
Национальное агентство продовольствия Грузии обязало компании-импортеры изъять из реализации партию шоколадных яиц Kinder Surprise на фоне сообщений о возможном наличии бактерии сальмонеллы в продукции марки Ferrero.
Согласно сообщению ведомства, речь идет о продукции бренда Uovo Maxi, изготовленной 15 ноября 2021 года. Чтобы проконтролировать процесс отзыва партии, агентство проведет неплановые проверки поставщиков.
В ведомстве пояснили, что 7 апреля они были проинформированы о возможном наличии сальмонеллы в разных шоколадных продуктах Генеральным директоратом по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE).
Сотни случаев заражения сальмонеллезом среди малолетних детей за последнее время были зафиксированы в разных странах Европы: Германии, Ирландии, Нидерландов, Франции, Швеции. Предположительно причиной стала продукция Kinder Surprise. Компания Ferrero из предосторожности приступила к отзыву из торговли ряда партий одного из любимых детских лакомств.
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