

В Грузии изымают партию Kinder Surprise из-за случаев заражения сальмонеллезом детей

08.04.2022 22:38





Национальное агентство продовольствия Грузии обязало компании-импортеры изъять из реализации партию шоколадных яиц Kinder Surprise на фоне сообщений о возможном наличии бактерии сальмонеллы в продукции марки Ferrero.



Согласно сообщению ведомства, речь идет о продукции бренда Uovo Maxi, изготовленной 15 ноября 2021 года. Чтобы проконтролировать процесс отзыва партии, агентство проведет неплановые проверки поставщиков.



В ведомстве пояснили, что 7 апреля они были проинформированы о возможном наличии сальмонеллы в разных шоколадных продуктах Генеральным директоратом по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE).



Сотни случаев заражения сальмонеллезом среди малолетних детей за последнее время были зафиксированы в разных странах Европы: Германии, Ирландии, Нидерландов, Франции, Швеции. Предположительно причиной стала продукция Kinder Surprise. Компания Ferrero из предосторожности приступила к отзыву из торговли ряда партий одного из любимых детских лакомств.



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