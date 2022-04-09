

Коронавирус в Грузии: 341 новый случай заражения, 4 человека скончались

09.04.2022 12:21





В Грузии за минувшие сутки выявили 341 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе по борьбе с COVID-19.



Данные получены на основании проведения 23,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,45%, за две недели – 2,07%, за семь дней – 1,73%.



Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 651 322.



55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 186. В Имерети выявили 49 случаев заражения, в Гурии – 23, в Самегрело и Земо-Сванети – 23, в Кахетии – 20, в Шида-Картли – 18, в Квемо-Картли – 8, в Аджарии – 7, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3, в Самцхе-Джавахети – 3.



От ковида умерли еще 4 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 770.



Выздоровели 445 человек, их общее число выросло до 1 631 009.



На данный момент в Грузии 3 517 активных случаев коронавируса. Из них 427 (более 12% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 103 человека. 3 090 пациентов лечатся на дому.



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