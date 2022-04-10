

В Грузии зарегистрировано 148 новых случаев коронавируса

10.04.2022 11:25





За сутки в Грузии зарегистрировано 148 новых случаев коронавируса, выздоровели 425 человек, один пациент скончался, — об этом сообщается ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За 24 часа в стране проведено 8854 теста на коронавирус, в том числе показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 1,67%, за последние 14 дней — 1,99%, за последние 7 дней — 1,73%.



Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 1 651 470 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 1 631 434 человека, скончались -16 771.



Всего сделано 2 865 773 прививки, из них за сутки вакцинировались 343 человека.



По состоянию на 9 апреля в Грузии было выявлено 341 новых случаев коронавируса, 445 пациентов выздоровели, четверо пациентов скончались.





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