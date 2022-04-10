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Найдено тело подростка, пропавшего в Гори в 2004 году


10.04.2022   15:34


Найдено тело подростка, пропавшего в Гори в 2004 году. Информацию подтвердила Хатуна Размадзе-Бердзнишвили, мать 11-летнего Закро Бердзнишвили, пропавшего в 2004 году.

«Мы нашли моего сына», — сказала она.

О других деталях мать мальчика ничего не говорит, а лишь заявляет, что семья находится в эмоционально тяжелом положении и пока не может давать комментарий.

Что касается осужденного по делу Яго Небиеридзе, то мать обвиняемого Нуну Григалашвили заявила, что информацию о местонахождении тела Закро Бердзнишвили семье ребенка передал именно Небиеридзе.

«Мой сын из тюрьмы предоставил семье Бердзенишвили информацию, где находилось тело ребенка, но он не виноват в исчезновении и убийстве ребенка, он просто увидел это и имел информацию», — сказала Нуну Григалашвили.

В МВД сообщают, что "обнаружено тело одного человека, ведутся следственные действия".

11-летний Закро Бердзнишвили в ноябре 2004 года пропал с территории у своего дома в Гори при неясных обстоятельствах. Для установления местонахождения ребенка велись следственные действия, однако тело обнаружено не было.

Была версия, что 11-летнего мальчика похитили с целью вымогательства. Позже именно по обвинению в вымогательстве как одного из фигурантов дела задержали Яго Небиеридзе. Однако в то время обвинение в похищении или убийстве ребенка Небиеридзе не подтвердилось. Он был осужден только за вымогательство.

Помимо дела Закро Бердзнишвили, Яго Небиеридзе является главным фигурантом по делу об убийстве в Гори в 2018 году 9-летней Нанико Бериашвили. Яго Небиеридзе, который в настоящее время осужден и приговорен к бессрочному заключению, был признан виновным в убийстве девочки и насилии сексуального характера над ней.

В 2018 году Яго Небиеридзе сообщил правоохранителям, что знает местонахождение тела Закро Бердзнишвили, пропавшего годы назад, и указал в качестве этой территории Горийский парк культуры и отдыха. В течение нескольких недель на территории парка проводились поисковые работы с использованием различных средств и живой силы, однако правоохранителям не удалось обнаружить тело.

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