

Илия II: Человек должен жить надеждой

10.04.2022 17:57





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II провел богослужение в патриаршем Сионском соборе Успения Пресвятой Богородицы в Тбилиси.



На службе присутствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



После богослужения патриарх обратился к пастве с проповедью и поздравил с воскресеньем Марии Египетской.



«С нами Господь! Поздравляю с этим днем. Человек должен жить надеждой. Надежда должна быть нашей спутницей. Сердечно приветствуем нашего президента, которая присутствовала на богослужении. Будьте в благословении и радости Отца Небесного!», — сказал Илия II.



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