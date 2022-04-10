

С 2020 года вид на жительство в Грузии получили 6 396 граждан России

10.04.2022 18:02





С 2020 года по 11 марта 2022 года вид на жительство Грузии получили 6 396 граждан России. Об сообщает Министерство юстиции в ответ на депутатский запрос члена парламента Грузии Пааты Манджгаладзе.



Согласно данным, в 2020 году вид на жительство получили 2386 граждан России, в 2021-м году - 3 476, в 2022-м году по 11 марта включительно вид на жительство получили 534 граждан России.



Среди выданных вид на жительство превалируют ПНЖ, вида на жительство с целью объединения семьи и т.д.



В информации также отмечается, что в 2020-2022 годах вид на жительство в Грузии получили 44 739 человек.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



