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В Грузии выявлено 107 новых случаев коронавируса
11.04.2022 11:07
В Грузии выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровел 281 человек. За последние сутки зафиксировано шесть смертей от коронавируса.
За последние сутки в стране было проведено 5489 тестов, в том числе 3743 экспресс-теста на антиген и 1746 ПЦР-тестов.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,95%, за последние 14 дней — 1,94%, за последние 7 дней — 1,65%.
Всего в Грузии выявлено 1 651 577 случаев заражения коронавирусом, из них 1 631 715 человек выздоровели, 16 777 умерли.
Всего было проведено 2 865 985 прививок, из них 141 человек привит за день.
10 апреля в Грузии было выявлено 148 новых случаев коронавируса, 425 пациентов выздоровели, один пациент скончался.
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