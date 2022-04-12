

В Грузии зафиксировано 392 новых случая коронавируса

12.04.2022 11:04





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 23 138 тестов, отсюда 20 804 на антигены и 2 334 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 392 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 651 969.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 11 апреля, дневной показатель положительности составляет 1.69%, за последние 14 дней – 1.82%, а за 7 дней - 1.53%.



За последние сутки выздоровело 131 лицо, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 631 846.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 2 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 16 779 человек.



Из выявленного за сутки 392 новых случаев коронавируса, 177 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 20, в Имеретии - 43, в Квемо Картли – 17, в Шида Картли - 28, в Гурии – 31, в Самегрело и Земо Сванетии - 24, в Кахетии - 36, в Мцхета-Мтианети - 5, в Самцхе-Джавахети - 3, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 8.



На данном этапе в Грузии 3 318 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 393 человека, в том числе в Тбилиси - 227, в Аджарии – 21, в Имеретии – 75. В реанимации 89 пациентов, в том числе в Тбилиси - 54, в Аджарии – 17, в Имеретии – 8. На дому лечатся 2 925 человек.



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