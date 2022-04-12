

Песни Горийского женского хора отправят на Луну

12.04.2022 11:14





Записи с пением Горийского женского хора отправятся на Луну в цифровом архиве под названием Lunar Codex, куда войдут работы артистов из 90 стран мира.



Цифровой архив создан корпорацией Incandence Corp (автор доктор Самюэль Перальта) при поддержке американского космического агентства NASA, а также компаний SpaceX и Astrobotic Technology.



Художественный руководитель хора Теона Цирамуа выбрала для проекта три композиции: это «Эгзерсиси» и «По дороге в Лашари» композитора Иосеба Кечакмадзе, а также абхазскую народную песню «Варадо» (солисты Т. Цирамуа и Т. Павлиашвили).



Записи песен будут размещены во 2-й капсуле и приземлятся на Луну в 2024 году.



Горийский женский хор в 1970 году основали музыканты Сандро Качарава и Шалва Мосидзе. На сегодняшний день в репертуаре хора в основном европейская музыка, но есть и фольклор, который пользуется большим успехом во время зарубежных турне коллектива. Горийский хор является лауреатом многих международных конкурсов.



Грузинские песни не в первый раз отправляются в космос – в 1977 году NASA отправила в космос позолоченную виниловую пластинку, на котрой было 27 музыкальных композиций, в том числе и грузинская многоголосная песня «Чакруло».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



