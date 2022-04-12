

«Мы не рады вас видеть»: молодые люди в Батуми рассказывают туристам из РФ об оккупации

12.04.2022 13:29





В Грузии продолжаются недовольства в связи с наплывом граждан РФ на фоне войны в Украине. Жители страны в частном порядке опротестовывают происходящее в Украине и напоминают иностранным гостям о том, что РФ оккупирует 20% территории Грузии.



В социальной сети Facebook распространилось видео того, как двое молодых людей проходят мимо кафе в Батуми, где сидят россияне и включают аудиозапись, поясняющую их позицию.



«Россия оккупант. Вы находитесь в стране, у которой оккупировали 20%. Мы не рады вас видеть. Мы не будем вас встречать с улыбкой на лице. Мы вам не доверяем. Мы не уверены, что ваша страна не ворвется в Сакартвело, чтобы защищать вас», — вещает голос.



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