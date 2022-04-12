

Грузинского телеведущего вызвали на допрос за пост в Facebook

12.04.2022 18:30





Сооснователь телеканала Formula и телеведущий Миша Мшвилдадзе вызван на допрос в Службу государственной безопасности Грузии (СГБ) за пост в Facebook.



4 апреля он прокомментировал заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о кадрах произошедшего в городе Буча. Премьер тогда заявил, что украинский народ «наказывают».



«Есть у меня давнишняя мысль о решении вопроса двумя большими акциями: в субботу собирается большая акция и делается заявление, что до завтрашнего утра Гарибашвили должен подать в отставку, иначе именно эти люди соберутся и разнесут [государственную] канцелярию. Не подаст в отставку? Мы должны собраться и разнести [канцелярию]. Вот и всё».



На данный момент пост Мшвилдадзе недоступен. По его словам, Facebook удалил его из-за жалоб.



«Никто никуда не врывался, это факт. Все должны понимать, что миллионы обсуждают [вопрос], что делать. Демократия означает власть народа и народ сам выбирает формы осуществления своей власти.



У народа есть широкий арсенал против узурпатора, фальсификатора и беспредельщика, который незаконно остается у власти. Это должен понимать тот человек, который может совершить преступление, за которое будет стыдно всей стране», — сказал телеведущий каналу Formula.



По информации телекомпании, Мшвилдадзе допросят в присутствии судьи-магистранта. Его допрашивают в рамках дела о свержении правительства, возбужденного 1 октября 2020 года.



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