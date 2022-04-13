

В Грузии выявлено 266 новых случаев коронавируса

13.04.2022 11:58





В Грузии выявлено 266 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние сутки в стране выздоровели 348 человек. За последние сутки от коронавируса скончались двое пациентов.



За последние сутки в стране проведено 24 862 теста, в том числе 22 933 экспресс-тес0ов на антиген и 1 929 ПЦР-тестов.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,07%, за последние 14 дней — 1,71%, за последние семь дней — 1,43%.



Всего в Грузии выявлено 1 652 235 случаев заражения коронавирусом, из них 1 632 194 человека выздоровели, 16 781 человек скончался.



Всего было сделано 2 868 689 прививок, из них 1063 человек вакцинированы за день.



В то же время по состоянию на 12 апреля в Грузии выявлено 392 новых случая коронавируса, 131 пациент выздоровел, два человека скончались.



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