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В Тбилиси пройдут итоговые мероприятия проекта Всемирная столица книги
13.04.2022 12:35
«На этой неделе в Тбилиси пройдут итоговые мероприятия проекта Всемирная столица книги», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства = столичного муниципалитета.
По словам Каладзе, на следующей неделе Тбилиси передаст почетный статус Всемирной столицы книги мексиканской Гвадалахаре.
«Прошел год с тех пор, как Тбилиси стал Всемирной столицей книги. Несмотря на пандемию, было реализовано около ста проектов, в которых приняли участие тысячи людей. В рамках первой встречи сети Всемирных столиц книги мы принимаем официальных гостей из ЮНЕСКО, Международной ассоциации издателей, Франкфуртской книжной ярмарки и Международной библиотечной ассоциации, а также мэров городов и представителей проекта Всемирная столица книги, которые уже были Всемирными столицами книги ЮНЕСКО или будут ими в будущем», — заявил Каха Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, 14 апреля состоятся мероприятия, посвященные Дню грузинского языка.
«14 апреля мы приглашаем всех вас в парк Деда Эна, где пройдут познавательно-развлекательные мероприятия, посвященные Дню грузинского языка», — заявил Каха Каладзе.
В связи с Днем грузинского языка будут проведены интересные беседы на темы, связанные с грузинским языком и событиями 1978 года. Также для детей будут организованы специальные развлекательно-познавательные мероприятия. В парке будут размещены тематические аудио- и визуальные инсталляции.
Мероприятие начнется в 13:00.
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