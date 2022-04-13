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В Грузии продоложаются протесты в связи с открытием офисов пророссийской Alt-Info
13.04.2022 16:50
Жители Грузии продолжают опротестовывать открытие офисов прокремлевской партии «Консервативное движение» и деятельность пророссийской медиа-платформы Alt-Info в стране.
На этот раз внимание общественности приковано к Озургети (Гурия), где прокремлевские силы стали поводом для семейного конфликта.
Внук женщины, сдавшей в аренду «Консервативному движению» помещение под офис, сорвал баннер прокремлевской силы и вывесил на воротах флаги Грузии и Украины.
Ранее молодой человек пытался вывесить флаги на самом здании, однако, его бабушка их сорвала.
«Ни в коем случае не поддерживаю Alt-Info. Я вырос в этой семье и терпеть не могу российскую пропаганду. Я никоим образом не поддерживаю российскую жестокость. Пока я здесь, Alt-Info не cможет вывесить свой баннер. Я не поддерживаю Россию, Украина выиграет эту войну», — сказал журналистам молодой человек.
Он призвал членов насильственной организации немедленно покинуть город.
Накануне владелица помещения вступила в словесную и физическую перепалку с журналистами, которые приехали на место, чтобы снять протест активистов, выступающих против открытия офиса в Гурии.
Местные жители говорят, что не допустят, чтобы Alt-Info работал в Озургети.
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