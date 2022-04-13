|
|
|
Минздрав Грузии привлек к профответственности 14 врачей
13.04.2022 22:03
Совет профессионального развития при Минздраве Грузии привлек к профответственности 14 врачей. Об этом сообщает ведомство по итогам встречи представителей совета.
На совете было рассмотрено семь вопросов, изученных Агентством регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. Также был обсужден вопрос соответствия профессиональной деятельности в отношении 19 врачей.
По решению совета, действие государственного сертификата приостановили семи врачам, из них четырем — на полгода, еще трем — на один месяц. Также нескольким врачам поручили пройти курс профессиональной реабилитации. Еще семь врачей получили письменное предупреждение от совета.
Совет профессионального развития занимается основательным и детальным изучением профессиональной деятельности врачей. Совет рассматривает качество медобслуживания, возможные погрешности медперсонала, случаи недобросовестного и неэтичного обращения с пациентами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна