

Минздрав Грузии привлек к профответственности 14 врачей

13.04.2022 22:03





Совет профессионального развития при Минздраве Грузии привлек к профответственности 14 врачей. Об этом сообщает ведомство по итогам встречи представителей совета.



На совете было рассмотрено семь вопросов, изученных Агентством регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. Также был обсужден вопрос соответствия профессиональной деятельности в отношении 19 врачей.



По решению совета, действие государственного сертификата приостановили семи врачам, из них четырем — на полгода, еще трем — на один месяц. Также нескольким врачам поручили пройти курс профессиональной реабилитации. Еще семь врачей получили письменное предупреждение от совета.



Совет профессионального развития занимается основательным и детальным изучением профессиональной деятельности врачей. Совет рассматривает качество медобслуживания, возможные погрешности медперсонала, случаи недобросовестного и неэтичного обращения с пациентами.



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