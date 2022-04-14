

В Грузии зафиксировано 237 новых случаев коронавируса

14.04.2022 11:17





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 22 932 теста, отсюда 21 047 на антигены и 1 885 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 237 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 652 472.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 13 апреля, дневной показатель положительности составляет 1.03%, за последние 14 дней – 1.63%, а за 7 дней - 1.36%.



За последние сутки выздоровели 648 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 632 842.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 2 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 16 783 человека.



Из выявленных за сутки 237 новых случаев коронавируса, 129 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 6, в Имеретии - 26, в Квемо Картли – 15, в Шида Картли - 9, в Гурии – 8, в Самегрело и Земо Сванетии - 11, в Кахетии - 24, в Мцхета-Мтианети - 2, в Самцхе-Джавахети - 2, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 5.



На данном этапе в Грузии 2 821 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 359 человек, в том числе в Тбилиси - 196, в Аджарии – 19, в Имеретии – 78.



В реанимации 83 пациента, в том числе в Тбилиси - 53, в Аджарии – 11, в Имеретии – 8. На дому лечатся 2 462 человека.



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