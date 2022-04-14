

Сеть отелей RIU больше не обслуживает россиян

14.04.2022 13:10





Антироссийские санкции коснулись и туристического сектора. Гостиничная сеть RIU больше не обслуживает россиян. Российских туристов больше не ждут в отелях в ОАЭ, Доминиканы, Мальдив и Шри-Ланки с 13 апреля. Компания также приостановила работу своего сайта для российских пользователей.



Напомним, что многие страны и компании, которые до этого мешкались в принятии решений в отношении России, то после распространения кадров о зверствах российских террористов в Украине, в частности в освобожденном от оккупантов Буче, Киевской области, резко поменяли свою позицию и приняли радикальные решения.



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