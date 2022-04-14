|
|
|
Сеть отелей RIU больше не обслуживает россиян
14.04.2022 13:10
Антироссийские санкции коснулись и туристического сектора. Гостиничная сеть RIU больше не обслуживает россиян. Российских туристов больше не ждут в отелях в ОАЭ, Доминиканы, Мальдив и Шри-Ланки с 13 апреля. Компания также приостановила работу своего сайта для российских пользователей.
Напомним, что многие страны и компании, которые до этого мешкались в принятии решений в отношении России, то после распространения кадров о зверствах российских террористов в Украине, в частности в освобожденном от оккупантов Буче, Киевской области, резко поменяли свою позицию и приняли радикальные решения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна