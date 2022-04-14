

Украину избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам

14.04.2022 14:41





Впервые в истории Украину избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам, об этом сообщает МИД Украины.



Данный факт позволит Украине доносить истинную историю страны на более широкую аудиторию, популизировать информацию о коренных народах Украины, и этим противостоять лживой информации распространяемые Россией.



Надо отметить, что впервые в истории Россия не была избрана в состав этого органа, где более двух десятков лет занимала место по региональной группе.



Украина также была избрана в состав Комиссии по положению женщин и Комиссии по социальному развитию на период 2023-2027 годов, которые являются важными площадками, в частности для противодействия преступлениям России.



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