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В парке Деда Эна проходят мероприятия, посвященные Дню грузинского языка
14.04.2022 20:19
В парке Деда Эна проходят различные мероприятия, посвященные Дню грузинского языка. Известные люди вспоминают события, произошедшие в марте 1978 года.
В связи с этой датой для детей были запланированы специальные развлекательно-познавательные мероприятия. В парке Деда Эна разиещены тематические аудио- и визуальные инсталляции – баннеры с изображением событий 1978 года, толковые словари древнегрузинских слов, павильон грузинского алфавита. Организована выставка произведений грузинских писателей. В рамках мероприятия состоялся концерт Абхазского государственного ансамбля песни и танца.
В парке Деда Эна сегодня находилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.
На мероприятии с речью выступили историк Лаша Бакрадзе, писатель Давид Турашвили, филолог Васил Маглаперидзе, председатель Государственного департамента языка, профессор Георгий Алибегашвили.
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