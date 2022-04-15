

В Грузию доставили тела двух погибших в Украине грузинских воинов

15.04.2022 11:11





Тела двух грузинских воинов, Давида Менабдишвили и Ники Шанава, которые погибли в Украине, доставили на родину.



Чтобы почтить память погибших бойцов граждане собрались в Тбилисском международном аэропорту. На месте находились члены семьи и родственники погибших. Граждане встречали погибших свечами, а также грузинскими и украинскими флагами. Тела Давида Менабдишвили и Ники Шанава увезли из аэропорта под гимны Грузии и Украины.



Грузинские воины Ника Шанава и Давид Менабдишвили были убиты 9 апреля в боестолкновении возле города Изуми в Харьковской области Украины.



На данный момент в Украине погибли шесть грузинских воинов. Тела Гии Бериашвили и Давида Ратиани были доставлены на родину 24 марта. Они погибли 18 марта под Киевом, при отражении нападения российских сил на Киев в районе Ирпеня. Тело убитого в Украине воина Давида Гобеджишвили, погибшего в боестолкновении в городе Ирпень 26 марта, доставили в Грузию 31 марта.



Что касается доставки тела другого грузинского бойца Бахвы Чикобава, погибшего в Мариуполе 19 марта, то в связи со сложной обстановкой на месте доставка его тела пока невозможна.



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