

В Грузии зафиксировано 235 новых случаев коронавируса

15.04.2022 12:05





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 20 318 тестов, отсюда 18 357 на антигены и 1 961 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 235 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1 652 707.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 14 апреля, дневной показатель положительности составляет 1.16%, за последние 14 дней – 1.58%, а за 7 дней - 1.34%.



За последние сутки выздоровели 496 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 1 633 338.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 5 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 16 788 человек.



Из выявленных за сутки 235 новых случаев коронавируса, 121 зафиксирован в Тбилиси, в Аджарии – 9, в Имеретии - 16, в Квемо Картли – 12, в Шида Картли - 11, в Гурии – 15, в Самегрело и Земо Сванетии - 21, в Кахетии - 19, в Мцхета-Мтианети - 4, в Самцхе-Джавахети - 3, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 4.



На данном этапе в Грузии 2 555 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 349 человек, в том числе в Тбилиси - 189, в Аджарии – 15, в Имеретии – 78. В реанимации 76 пациента, в том числе в Тбилиси - 47, в Аджарии – 11, в Имеретии – 7. На дому лечатся 2 206 человек.



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