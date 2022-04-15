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В Грузии проведут конкурс грантов для исследователей картвельских языков
15.04.2022 12:23
Минобразования Грузии объявило о проведении грантового конкурса среди исследователей картвельских языков.
Цель инициативы – защита государственного языка, содействие функционированию грузинского и абхазского языков. Организацией займется Национальный научный фонд имени Шота Руставели.
Как отмечается, особое внимание будет уделено стандартизации, терминологии, языковой технологии и созданию ресурсов, вопросам исследования и документирования. Важно, что принять участие в конкурсе также смогут исследователи из Абхазии.
Бюджет конкурса составляет 240 тысяч лари (78 тысяч долларов). Инициатива организована в рамках десятилетнего плана действия и единой стратегии языка. Стратегия реализуется правительством Грузии с 2021 года для обеспечения бесперебойного функционирования государственного языка.
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